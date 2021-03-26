Общество

Около 150 деревьев пойдут под снос при реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

Около 150 деревьев пойдут под снос в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов на сессии городской Думы в рамках утверждения Плана благоустройства и озеленения территории Пскова на 2021 год.

«На Кузбасской Дивизии ожидаем много жалоб. Там под снос пойдет около 150 деревьев, зато в перспективе там будет красивая широкая дорога», - пояснил он.

Напомним, улицу Кузбасской Дивизии реконструируют на участке от кольцевого пересечения с улицей Никольской до улицы Западной. Протяженность отрезка составляет 775 метров. В зону реконструкции входит и ответвление улицы Крестки. Длина участка - 402 метра, до границы города Пскова.

Дорожное полотно на улице Кузбасской Дивизии расширят до 4 полос с разделительной полосой посередине. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра, между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрена полоса безопасности 0,5 метра. Улица Крестки будет двухполосной. В районе пересечения с улицами Западная и Крестки организуют кольцевое движение.