Общество

Псковские военнослужащие участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж»

Окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» стартовал на полигоне Западного военного округа, расположенном в Ленинградской области. По его итогам будут определены лучшие снайперы, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Для участия в этапе прибыли военнослужащие, прошедшие отбор в общевойсковых армиях (Воронежская и Ленинградская области), танковой армии (Московская области), на Балтийском флоте (Калининградская область), а также в бригадах специального назначения (Тамбовская и Псковская область).

В ходе конкурса снай­перские пары выполняют такие огневые и тактико-специальные задачи, которые дают возможность полностью раскрыть их професси­онализм в стрельбе на различные дальности в дневное и ночное время. Среди них: «Снайпер в на­ступлении», «Снайпер в обороне», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Блокирование», «Охота» (ночное), «На живца» и другие. Стрельбы пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

«Снайперский рубеж» - международный конкурс профессионального мастерства среди снайперов, входящий в программу армейских игр АрМИ – 2021. В рамках состязаний среди военнослужащих будет отобрана сборная команда снайперов, которая представит ЗВО в следующем этапе.