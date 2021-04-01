Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея

Почти 20 млн рублей планируется направить на охрану объектов Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Список охраняемых объектов:
Объем оказываемых услуг: 66 768 чел./час. Время оказания услуг: с 1 мая по 30 ноября (ежедневно, круглосуточно). Охрана будет вестись без служебного оружия с применением специальных средств (резиновая палка, наручники).
Начальная (максимальная) цена контракта - 18 млн 134 тысячи 188 рублей. Источник финансирования - субсидии федерального бюджета по государственному заданию.
Электронный аукцион состоится 14 апреля.