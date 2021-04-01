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Общество

Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея

02.04.2021 17:26|ПсковКомментариев: 0

Почти 20 млн рублей планируется направить на охрану объектов Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Список охраняемых объектов:

  • головное здание (улица Некрасова, 7);
  • ансамбль Кремля (Кремль .4);
  • фондохранилище «Дом Масона» (переулок Комсомольский, 6);
  • палаты Постниковых «Мешок» (улица Олега Кошевого, 2а);
  • Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46);
  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2);
  • Костел святой Троицы (Музейный переулок, 6);
  • музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Любенск);
  • музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Вечаша);
  • музей-усадьба М. П. Мусоргского (Куньинский район, деревня Наумово);
  • музей-усадьба С. В. Ковалевской (Великолукский район, деревня Полибино).

Объем оказываемых услуг: 66 768 чел./час. Время оказания услуг: с 1 мая по 30 ноября (ежедневно, круглосуточно). Охрана будет вестись без служебного оружия с применением специальных средств (резиновая палка, наручники).

Начальная (максимальная) цена контракта - 18 млн 134 тысячи 188 рублей. Источник финансирования - субсидии федерального бюджета по государственному заданию.

Электронный аукцион состоится 14 апреля.

Теги: #охрана #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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