Общество

Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея

Почти 20 млн рублей планируется направить на охрану объектов Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Список охраняемых объектов:

головное здание (улица Некрасова, 7);

ансамбль Кремля (Кремль .4);

фондохранилище «Дом Масона» (переулок Комсомольский, 6);

палаты Постниковых «Мешок» (улица Олега Кошевого, 2а);

Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46);

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2);

Костел святой Троицы (Музейный переулок, 6);

музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Любенск);

музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Вечаша);

музей-усадьба М. П. Мусоргского (Куньинский район, деревня Наумово);

музей-усадьба С. В. Ковалевской (Великолукский район, деревня Полибино).

Объем оказываемых услуг: 66 768 чел./час. Время оказания услуг: с 1 мая по 30 ноября (ежедневно, круглосуточно). Охрана будет вестись без служебного оружия с применением специальных средств (резиновая палка, наручники).

Начальная (максимальная) цена контракта - 18 млн 134 тысячи 188 рублей. Источник финансирования - субсидии федерального бюджета по государственному заданию.

Электронный аукцион состоится 14 апреля.