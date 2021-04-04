Общество

Три отчета должны сдать в ПФР псковские работодатели за апрель

Псковские работодатели должны передать три отчета в ПФР за апрель: отчет по форме СЗВ-М, отчет СЗВ-ТД и отчет ДСВ-З. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Прием сведений персонифицированного учета по форме СЗВ-М и сведений о трудовой деятельности работника по форме СЗВ-ТД ведется до 15 апреля включительно. Это ежемесячные отчеты.

Напомним, что отчет по форме СЗВ-М был введен для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам полученных сведений, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии.

«Что касается отчета СЗВ-ТД, то обращаем внимание, что работодателям необходимо помнить о передаче информации о приеме на работу или увольнении сотрудников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения). Для других кадровых мероприятий (присвоение квалификации, перевод на другую должность и т. д.), а также при выборе работником способа ведения трудовой книжки срок сдачи отчетности не меняется – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность представлять не нужно», - пояснили в пенсионном фонде.

До 20 апреля включительно проводится прием реестров (форма ДСВ-З, сдается ежеквартально) застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.