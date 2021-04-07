Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Стартовала регистрация на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России». Трек призван выявить лучших специалистов сферы информационных технологий для привлечения их к реализации проектов цифровой трансформации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Куратором трека стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. К участию приглашаются россияне до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Пройти регистрацию необходимо до 26 апреля.

Победители получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, приглашение на работу в органы государственной власти и подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, компании с государственным участием и крупные холдинги, финалисты трека получат стажировки и вакансии в указанных выше организациях. Также финалисты проекта смогут пройти повышение квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации, и принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей, а также в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте конкурса.