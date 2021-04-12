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Общество

Проблему школьного буллинга обсудили в Пскове

12.04.2021 17:10|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники полиции и общественники приняли участие в брифинге, посвященном проблеме психологического насилия в школьной среде в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову. 

Фото здесь и далее: Елена Иванова

На открытой дискуссионной площадке спортивно-развлекательного комплекса состоялся обстоятельный разговор на тему «Проблемы, о которых не знали родители – школьный буллинг и хейтерство. Что делать?» Заместитель директора, руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи «Детской деревни – SOS Псков», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Псковской области Алина Чернова рассказала участникам диалога о проявлениях «словесной травли», с которыми может столкнуться ребенок в школьной жизни и виртуальном пространстве, а также проанализировала причины возникновения подобного психологического насилия и возможные его последствия.

Затем выступила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова. Она привела примеры из своей практической деятельности, акцентировав внимание собравшихся на необходимости взаимодействия в работе по снижению негативных проявлений во взаимоотношениях несовершеннолетних. Представитель полиции отметила, что родителям и детям необходимо обращаться в органы внутренних дел в случае возникновения любой сложной ситуации, из которой трудно самостоятельно найти выход.

В свою очередь председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Наталья Дмитриева сообщила, что в каждом учебном заведении имеются телефоны различных ведомств, куда могут обратиться за помощью родители и подростки.

Участники дискуссии пришли к единому мнению - нельзя замалчивать существующие проблемы во взаимоотношениях подростков, необходимо их озвучивать и главное - принимать своевременные меры по урегулированию возникающих конфликтов.

Теги: #школьники #насилие #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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