Общество

Все обоснования повышения пенсионного возраста оказались блефом — Миронов

Все обоснования повышения пенсионного возраста через два года оказались блефом, заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции партии Сергей Миронов.

«Теперь уже официальная статистика зафиксировала, что рост пенсий, обещанный в результате пенсионной реформы, оказался блефом, и изобличила ее авторов, как безответственных трепачей», - цитирует слова Миронова его пресс-служба.

Впервые за пять лет Росстат зафиксировал сокращение пенсий в РФ в реальном выражении - с поправкой на инфляцию. В феврале 2021 года снижение составило 0,1% по сравнению с февралем прошлого года. «Судя по комментариям чиновников и либеральных экспертов, эта публика явно растеряна, каждый дует в свою дуду и получается какой-то кошачий концерт. А ведь когда они протаскивали пенсионную реформу, так дружно и горячо доказывали, что пенсии будут только расти, так у них на бумаге все складно получалось», - отметил парламентарий.

Миронов обратил внимание на разъяснение Пенсионного фонда России, согласно которому размер средней пенсии сократился из-за особенностей статистического учета. «Господа хорошие, да если бы не специфика статучета, картина была бы еще непригляднее. У нас поправка делается на среднюю инфляцию, а пенсионеры не меньше половины доходов тратят на продукты. Между тем, продовольственная инфляция значительно опережает среднюю. Еще быстрее, чем продовольствие, растут цены на лекарства. Поэтому в действительности, даже если исходить из официальных данных, наши пенсионеры живут значительно хуже, чем это отражено в статистике», - сказал депутат.

По мнению лидера социалистов, не выдерживают критики ссылки на «неожиданно высокую инфляцию». «А в чем неожиданность? Это же не стихийное бедствие, ураган или падение метеорита. Если рубль обесценивается, если государство разгоняет тарифы естественных монополий, цены на бензин – какого результата еще можно ожидать и кто в этом виноват?» - задается вопросом политик.

«Что-то скромно молчат наши коллеги из думского большинства, а ведь в свое время они во все голоса воспевали прелести пенсионной реформы. Может, потому что выборы на носу и избирателя наукообразной ахинеей не проймешь – люди по своим карманам видят, прибывает у них или убывает. А, может, осознали свою вину перед народом и готовы ее исправить. Пусть тогда поддержат законопроект о снижении пенсионного возраста, который наша фракция на днях внесла в Думу», - заключил Миронов.