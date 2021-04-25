Общество

К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах

Познавательную встречу в рамках профилактической акции «Безопасная весна» организовали для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорском районе транспортные полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

В начале встречи инспектор ПДН Наталья Васильева в привычном формате побеседовала с ребятами о правилах безопасности при нахождении на железной дороге, а также об ответственности за их нарушение. Также она вручила наглядные плакаты для размещения на информационном стенде.

После урока старший юрисконсульт правового направления Артем Тулинцев провел с воспитанниками интерактивную блиц-викторину «Я знаю, что…», которая включала в себя десять правовых задач, составленных по наиболее распространенным в повседневной жизни ситуациям.



«Игра увлекла не только детей, но и взрослых, которые с удовольствием приняли в ней участие. Правильно ответившие на вопросы викторины, были поощрены сладкими призами», - отметили в ведомстве.