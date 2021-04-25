Общество

Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии

Все сотрудники станций и постов скорой помощи в Псковской области получат премии 28 апреля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о введении профессионального праздника работников скорой медицинской помощи. Его впервые отметят в России 28 апреля.

Однако, как отметил Денис Сачков, профессиональный праздник он с коллегами праздновал и ранее. «Первые две кареты скорой помощи открыли в Москве при полицейских частях в апреле 1898 года. Поэтому наш профессиональный праздник зародился еще 123 года назад», - сказал он.

Гость студии также добавил, что благодаря содействию областной администрации планируется наградить всех сотрудников скорой помощи региона. «Будем награждать всех, кто был на передовой, кто этого заслуживает. Людям должно быть приятно в их профессиональный праздник», - подчеркнул он.