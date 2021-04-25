Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
Модно и практично
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 25.04.2021 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 26.04.2021 14:270 Нагрузка на станции скорой помощи в Псковской области снизилась на 50% 26.04.2021 14:260 В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в Пскове прошел памятный митинг 26.04.2021 14:180 «Постскриптум»: Самочувствие псковского турсектора и субботник единороссов. ВИДЕО 26.04.2021 14:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия» 26.04.2021 13:270 Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 23.04.2021 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 23.04.2021 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19 25.04.2021 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 24.04.2021 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии

26.04.2021 13:27|ПсковКомментариев: 0

Все сотрудники станций и постов скорой помощи в Псковской области получат премии 28 апреля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о введении профессионального праздника работников скорой медицинской помощи. Его впервые отметят в России 28 апреля.

Однако, как отметил Денис Сачков, профессиональный праздник он с коллегами праздновал и ранее. «Первые две кареты скорой помощи открыли в Москве при полицейских частях в апреле 1898 года. Поэтому наш профессиональный праздник зародился еще 123 года назад», - сказал он.

Гость студии также добавил, что благодаря содействию областной администрации планируется наградить всех сотрудников скорой помощи региона. «Будем награждать всех, кто был на передовой, кто этого заслуживает. Людям должно быть приятно в их профессиональный праздник», - подчеркнул он.

Теги: #эхо москвы в пскове #скорая помощь #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 764 человека
26.04.2021, 14:270 Нагрузка на станции скорой помощи в Псковской области снизилась на 50% 26.04.2021, 14:260 В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в Пскове прошел памятный митинг 26.04.2021, 14:180 «Постскриптум»: Самочувствие псковского турсектора и субботник единороссов. ВИДЕО 26.04.2021, 14:120 В Бежаницком районе осудили женщину за кражу аудиокассет и повидла
26.04.2021, 14:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия» 26.04.2021, 13:410 Сбербанк на Северо-Западе вдвое увеличил выдачу ипотечных кредитов 26.04.2021, 13:270 Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии 26.04.2021, 13:140 Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 29 апреля
26.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 26.04.2021, 12:489 Александр Козловский: После каждой речи Путина можно издавать книгу афоризмов 26.04.2021, 12:430 Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая 26.04.2021, 12:350 В Псковской области подвели итоги региональных конкурсов профмастерства
26.04.2021, 12:240 Псковские курсанты оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны 26.04.2021, 12:130 Магазин «Вимос» стал участником конкурса «Чистый Псков» 26.04.2021, 12:061 Пскович украл почти 300 саженцев туй 26.04.2021, 12:050 «Постскриптум»: Самочувствие турсектора Псковской области и субботник единороссов
26.04.2021, 12:000 Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет 26.04.2021, 11:500 Пскович занял 3 место на турнире по кикбоксингу в Италии 26.04.2021, 11:390 Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая 26.04.2021, 11:300 «Гайд-парк»: Александр Козловский о подготовке к выборам и формировании комфортной среды
26.04.2021, 11:246 В российских школах предлагают ввести новый предмет 26.04.2021, 11:190 Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой 26.04.2021, 11:152 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 26.04.2021, 11:130 Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове
26.04.2021, 11:070 ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в соцсетях 26.04.2021, 11:000 Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе 26.04.2021, 10:520 Ночью росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу алкоголя 26.04.2021, 10:441 Запрет на вывоз бензина могут ввести в России
26.04.2021, 10:390 «Беседка»: Как пройдет первый День работников скорой помощи в Псковской области? 26.04.2021, 10:350 В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства 26.04.2021, 10:281 Партия «Новые люди» и экс-мэр Якутска готовят программу развития регионов 26.04.2021, 10:140 Фугасную ракету нашли в псковской деревне Соловьи
26.04.2021, 10:090 Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру вкладов населения 26.04.2021, 10:001 Азартная игра с жертвой 26.04.2021, 09:400 Фотофакт: Дерево упало на дорогу в Пскове 26.04.2021, 09:310 Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе
26.04.2021, 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей 26.04.2021, 09:041 В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов 26.04.2021, 08:520 Псковская область занимает 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов 26.04.2021, 08:360 Исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС
26.04.2021, 08:220 Названы лауреаты премии «Оскар» 26.04.2021, 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19 26.04.2021, 07:544 Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче 26.04.2021, 07:350 Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм
26.04.2021, 07:180 Россияне назвали необходимую для достойной жизни зарплату 26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан 25.04.2021, 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 25.04.2021, 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение
25.04.2021, 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности 25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах 25.04.2021, 21:023 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:394 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V»
25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 19:545 Финансист рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей 25.04.2021, 19:350 В начале мая россиян ждет прохладная погода 25.04.2021, 19:160 Магазин Sushi Room принял участие в конкурсе «Чистый Псков»
25.04.2021, 18:570 К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах 25.04.2021, 18:390 Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая 25.04.2021, 18:180 Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили 25.04.2021, 17:566 Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 90-е
25.04.2021, 17:370 Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 26 апреля 25.04.2021, 17:1816 В России проверят школьные учебники после слов Путина 25.04.2021, 16:571 Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» 25.04.2021, 16:366 «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов
25.04.2021, 16:150 В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара 25.04.2021, 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском» 25.04.2021, 15:346 Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении 25.04.2021, 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки
25.04.2021, 14:434 Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 25.04.2021, 14:212 В Мальской долине местные жители остановили пожар 25.04.2021, 14:001 Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину 25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника
25.04.2021, 13:142 Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова 25.04.2021, 12:532 Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове 25.04.2021, 12:309 Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом 25.04.2021, 12:111 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.