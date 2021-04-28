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Как скрыть недостатки кожи с помощью макияжа?

Явные недостатки кожи делают даже самого уверенного в себе человека застенчивым и скрытным. А ведь нет никаких оснований, чтобы вы чувствовали себя непривлекательными. Любые недостатки кожи можно скрыть с помощью косметики, сделать их незаметными, что позволит вам быть уверенным в себе и в том, как вы выглядите.

Первое, что нужно сделать - это нанести на лицо тональную основу. Это средство предназначено для создания гладкой, однотонной кожи. Такой косметический продукт доступен в специализированных интернет-магазинах и представлен в разных ценовых категориях, в зависимости от марки. Кроме того, потребуется и консилер на два тона светлее, чем ваша основа.

Рекомендуется пользоваться только качественной косметической продукцией. Например, обратите свое внимание на бренд Clarins, который представлен в каталоге от магазина MAKEUP. Продукция бренда Clarins подходит как для обычной, так и для проблемной кожи.

Основа под макияж должна как можно ближе соответствовать тону вашей кожи. Чтобы определить, подходит ли вам этот оттенок, разотрите немного основы на тыльной стороне ладони. Если оттенок не отличается от тона кожи - это ваша основа. Теперь наносите макияж и маскируйте недостатки

Во-первых, нанесите тональную основу на лицо. Убедитесь, что вы тщательно втираете ее в кожу, не пропуская ни малейшего участка, в том числе область от подбородка к шее. Многие люди совершают ошибку, нанося основу только на лицо и останавливаясь на линии подбородка, это приводит к тому, что лицо выглядит, как маска.

Во-вторых, консилером замажьте недостатки кожи. После того, как нанесен консилер, аккуратно и тщательно нанесите тональную основу на лицо и шею. Наносите косметические средства нежно. И тональную основу, и консилер нельзя втирать в кожу. Переизбытка средств тоже лучше избегать. Лучше добавляйте понемногу в процессе, чтобы не переборщить.

После нанесения жидких тонирующих средств на лицо, будет заметна разница в том, как выглядела кожа до и после процедуры. На некоторых областях лица кожа бывает излишне блестящей, поэтому потребуется припудрить все эти области пудрой, чтобы скрыть жирный блеск. Пудра должна соответствовать тону основы. Ее придется применять несколько раз в течение дня, чтобы матировать лицо.

Выполняйте эти действия при макияже лица, и ваша кожа будет выглядеть гладко и ровно, насколько это возможно. Оставайтесь яркими и привлекательными в любое время года!

Источник: makeupstore.ru