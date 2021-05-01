Общество

Участницы конкурсов красоты в Великих Луках приняли участие в первой фотосессии

Участницы конкурсов красоты «Мисс Великие Луки» и «Миссис Великие Луки» приняли участие в первой титульной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

«Как правило, первая фотосессия - презентация участниц, поэтому очень важно, как финалистки конкурса предстанут перед зрителем в первый раз. Первое знакомство сродни первому свиданию, когда вы, уважаемые зрители, решите кто вам нравится и за кого вы будете болеть», - отметили организаторы.

В конкурсах представлено по 10 финалисток.

Команда первого фотосета: сеть салонов «Ола-ла», мастер Ольга Горная, фотограф Марина Романюк, фотостудия ZEN.