В Псковской области утвердили план работы по пресечению нелегальных перевозок

Первое заседание межведомственной группы по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков прошло под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
Участники совещания утвердили положение и план работы межведомственной группы. В ее состав вошли представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, ГП ПО «Псковавтотранс».
Межведомственная группа создана для координации и реализации мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и выявление нелегальных перевозок. Данная мера направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности пассажиров, а также на исключение недобросовестной конкуренции со стороны автоперевозчиков.
Согласно кодексу об административных правонарушениях, нелегальным перевозчикам грозит штраф в размере двухсот тысяч рублей.
Напомним, решение о создании межведомственной группы было принято губернатором области на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с рекомендациями Минтранса России.