Общество

Псковские десантники приняли участие в гонках на БМД-4 в Ярославской области

В ходе второго этапа конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021» состоялись индивидуальные гонки на боевых машинах десанта. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, соревнования прошли в Ярославской области.

В состязаниях принимали участие лучшие экипажи боевых машин из 10 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск. Тульские и ульяновские десантники выставили по две команды, одна из которых выступала на боевых машинах четвертого поколения БМД-4М, а другая — на БМД-2. Также команду на БМД-4М выставила команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, остальные команды соревновались на БМД-2.

По условиям конкурса, экипажам в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя после принятия старта предстояло проехать дистанцию протяженностью около восьми километров, где на маршруте участники преодолевали противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в Положении о конкурсе, начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин.

Все команды, вышедшие на старт этапа, показали высокий профессионализм и отличные результаты, по итогам которых экипажи боевых машин примут участие в гонке преследования, которая состоится на следующий день.