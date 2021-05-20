Общество

Финалистки великолукских конкурсов красоты устроили фотосессию в красных платьях

Новая фотосессия состоялась у финалисток конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

«Еще одна яркая стилизованная фотосессия состоялась у финалисток, - отметили организаторы. - Локацией для съемки на этот раз была выбрана площадка генерального партнера - ТЦ "Апельсин". Для фотосессии были приготовлены специальные образы и прически от команды стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой, которые прибыли из Пскова в Великие Луки, чтобы поработать с участницами конкурсов красоты».

Визажисты проекта:

Мастера по прическам проекта:

Фотограф - Татьяна Родина.