Общество

Псковские депутаты назначили двух мировых судей

Елена Майорова, работающая помощником судьи Псковского областного суда, стала мировой судьей судебного участка №38 в границах города Пскова. Ее кандидатуру согласовали депутаты областного Собрания на 58-й сессии регионального парламента 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Юридический стаж Елены Майоровой составляет более 9 лет. Ранее она работала приставом-исполнителем, секретарем судебного заседания. Ее назначение в ходе тайного голосования поддержали 36 депутатов, против проголосовали двое.

Кроме того, парламентарии согласовали назначение Ольги Даниловой на должность мирового судьи судебного участка №8 в границах Локнянского района. Ее юридический стаж составляет более 14 лет. Эту кандидатуру поддержали 30 депутатов, против проголосовали 8.

При этом у руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании Антона Минакова возникли вопросы к Ольге Даниловой. Он указал на большое количество административных правонарушений и поинтересовался, есть ли у ее родственников судимости.

«Имеются административные правонарушения по линии ГИБДД за превышение скорости. Все оплачены. В основном это старые правонарушения», - ответила Ольга Данилова. Она добавила, что ее покойный отец был судим, но по амнистии уголовное дело было прекращено. Также был судим по статьям 158 и 264 УК РФ ее бывший супруг, с которым в настоящее время она находится в разводе.