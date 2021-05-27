Общество

В Псковской области изменен срок полномочий мировых судей

Изменения в областной закон о мировых судьях одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области при первом назначении мировой судья избирался на три года, при повторном – не менее чем на пять лет. Теперь федеральные законы «О статусе судей в РФ» и «О мировых судьях в РФ» определяют, что при повторном или последующих назначениях на должность мировой судья избирается без ограничения срока полномочий. В отношении первого назначения срок полномочий не изменился и составляет три года.

Кроме того, в законопроекте отражены вопросы организационного обеспечения деятельности мировых судей, к которым относятся мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления мировыми судьями правосудия.