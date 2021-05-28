Общество

Адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь жителям Псковской области 31 мая

Ежегодный день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», приуроченный к Дню российской адвокатуры, состоится в Псковской области 31 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права.

«Каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома. Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан принято руководством Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по инициативе Федеральной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Псковской области.

31 мая период с 11.00 до 15.00 можно позвонить по указанным ниже телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.