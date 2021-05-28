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Общество

Адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь жителям Псковской области 31 мая

28.05.2021 18:43|ПсковКомментариев: 0

Ежегодный день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», приуроченный к Дню российской адвокатуры, состоится в Псковской области 31 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права.

«Каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома. Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан принято руководством Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по инициативе Федеральной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Псковской области.

31 мая период с 11.00 до 15.00 можно позвонить по указанным ниже телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.

Наименование адвокатского образования

Ф.И.О. адвоката

 

Тема вопросов

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псковская областная коллегия адвокатов

Варава Валентина Юрьевна

 

 

Городецкий Виктор Сергеевич

 

 

 

Здановская Анна

Сергеевна

 

 

Михайлова Анна Владимировна

 

Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право

 

Земельное право, имущественные вопросы, семейное право

 

 

Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования

 

 

Уголовное право, семейное право

 

8 (911) 364 36 41

 

 

 

 

8 (953) 249 03 58

 

 

 

 

 

8 (911) 394 21 84

 

 

 

 

 

8 (921) 218 67 84

 

 

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»

Гаркуша

Олег

Петрович

 

 

 

Семенов Дмитрий Владимирович

 

 

Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право

 

 

 

8 (911) 351 57 00

 

 

 

 

 

8 (911) 883 13 22

Псковская городская коллегия адвокатов

Серегин

Сергей Николаевич

 

 

 

Калинин

Игорь

Владимирович

 

 

Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж

8 (911) 350 23 45

 

 

 

 

 

8 (911) 350 52 95

Псковская коллегия адвокатов «Независимая»

Винча

Константин

Геннадьевич

 

Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, имущественные вопросы

 

8 (905) 295 01 23

 

 
Теги: #адвокаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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