Адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь жителям Псковской области 31 мая

Ежегодный день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», приуроченный к Дню российской адвокатуры, состоится в Псковской области 31 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права.
«Каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома. Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан принято руководством Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет по инициативе Федеральной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Псковской области.
31 мая период с 11.00 до 15.00 можно позвонить по указанным ниже телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.
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Наименование адвокатского образования
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Ф.И.О. адвоката
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Тема вопросов
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Телефон
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Псковская областная коллегия адвокатов
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Варава Валентина Юрьевна
Городецкий Виктор Сергеевич
Здановская Анна
Сергеевна
Михайлова Анна Владимировна
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Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право
Земельное право, имущественные вопросы, семейное право
Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования
Уголовное право, семейное право
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8 (911) 364 36 41
8 (953) 249 03 58
8 (911) 394 21 84
8 (921) 218 67 84
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Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»
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Гаркуша
Олег
Петрович
Семенов Дмитрий Владимирович
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Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право
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8 (911) 351 57 00
8 (911) 883 13 22
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Псковская городская коллегия адвокатов
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Серегин
Сергей Николаевич
Калинин
Игорь
Владимирович
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Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж
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8 (911) 350 23 45
8 (911) 350 52 95
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Псковская коллегия адвокатов «Независимая»
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Винча
Константин
Геннадьевич
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Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право, имущественные вопросы
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8 (905) 295 01 23