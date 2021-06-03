Общество

Полиция напоминает псковичам о штрафах за предоставление жилья незаконным мигрантам

Полиция напоминает псковичам о штрафах за предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся в стране с нарушением режима пребывания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области проводит работу по урегулированию правового положения иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания и обратившихся в территориальные органы МВД России на районом уровне, путем принятия решения о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время в связи с объявленной пандемией новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации действует указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также указ Президента Российской Федерации от 15.12.2020 № 791 «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно данным документам, срок законного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан истекает через 90 суток с момента открытия регулярного транспортного сообщения со страной гражданской принадлежности указанных граждан. По истечению указанного периода иностранные граждане не урегулировавшие своё правовое положение, обязаны выехать с территории Российской Федерации, в противном случае, указанные граждане станут незаконно находящимися на территории Российской Федерации и будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ, вплоть до принудительного перемещения за пределы Российской Федерации, с последующим закрытием въезда на определенный срок.

Для получения консультаций по вопросу урегулирования правового статуса иностранным гражданам и лицам без гражданства рекомендуем обращаться в ближайшие подразделения по вопросам миграции по месту вашего пребывания. Контактные телефоны, адреса расположения и время приема граждан вы можете узнать в разделе «Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области» официального сайта в сети интернет «60.мвд.рф».