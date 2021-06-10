Общество

Андрей Турчак: Мы – единый народ, и Россия у нас одна

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил жителей страны с Днем России. Он возложил цветы к памятнику «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну» в Севастополе, сообщается на официальном сайте партии.

«В истории нашей страны было немало драматичных и, к сожалению, кровавых периодов. К которым спустя сто, а то и больше лет нет однозначного отношения. Одной из таких страниц нашей истории, безусловно, является Гражданская война. Война братоубийственная, и оттого особенно жестокая. Разделившая страну на два непримиримых лагеря, эхо которой было слышно спустя десятилетия, и отголоски которой мы ощущаем порой даже сегодня. Мы можем долго спорить, кто тогда был прав и что было бы, если бы победили не одни, а другие. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Пришло время понять и примириться, отдать дань памяти тем, кто боролся – каждый со своей стороны, - за лучшее будущее нашей страны. И всегда помнить о тех событиях, чтобы такое никогда больше не могло повториться, отметил он.

«Здесь, на памятнике, высечены очень правильные слова: «Мы – единый народ, и Россия у нас одна». К ним нечего добавить. Мы все очень разные, у нас многонациональное, многоконфессиональное государство. Но важны не столько наши различия, сколько то, что нас объединяет, - уверен Андрей Турчак. - Это язык и история, богатейшее культурное наследие, традиционные духовные ценности, стремление к правде и справедливости».

«А еще мы все любим Россию – со всеми ее достоинствами и недостатками. И гордимся ею. Она у нас такая одна. С Днем России! Мира, добра и благополучия вам», - пожелал секретарь Генсовета партии.

Напомним, 12 июня стал государственным праздником в 1992 году, спустя два года после того, как в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу Бориса Ельцина, 12 июня объявили Днем независимости России. Официальное название - День России - закрепилось за ним в 2002 году.