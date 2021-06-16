Общество

Штат Счетной палаты увеличили в Псковской области

Увеличение штата сотрудников Счетной палаты Псковской области одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с заключительной 59-й сессии областного Собрания шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Необходимость расширения штата сотрудников на одного аудитора и четырех государственных гражданских служащих связана с возросшим объемом работы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В 2020 году соглашение о передаче этих полномочий на областной уровень заключили Порховский, Невельский, Усвятский и Псковский районы, в 2021-м – Новоржевский район и десять сельских поселений Псковского района.



В следующем году подписать соглашение планируют еще четырнадцать муниципальных образований Порховского, Невельского и Новоржевского районов со статусом сельского или городского поселения. В связи с этим необходимо увеличение штатной численности Счетной палаты региона с 1 июля на 5 человек, отметила представитель учреждения.



Принятие соответствующего проекта постановления Псковского областного Собрания депутатов потребует выделения дополнительных средств областного бюджета в сумме 4 млн рублей.



Лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков поинтересовался, почему один главный инспектор будет получать зарплату более 70 тысяч рублей. «Средняя зарплата учителей - 29 700 рублей, средняя зарплата по Псковской области - 27 тысяч рублей. Почему вы вводите должность главного инспектора? Зачем нам нужны такие дорогие специалисты в Новоржевском и Усвятском районах?» - спросил он.



Заместитель председателя областной Счетной палаты еще раз подчеркнула, что нагрузка на аппарат СП «очень возросла».



«Мы сейчас обсуждаем не зарплату сотрудников Счетной палаты, а штатную численность», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов и пояснил, что зарплата госслужащих устанавливается в соответствии с законом региона.



«Не стоит вводить в таких районах такие высокие должности с такими высокими зарплатами. Нет такого объема работы в этих районах, чтобы платить такие сумасшедшие деньги», - остался при своем мнении Антон Минаков.



За данное решение проголосовал 31 депутат, пятеро были против, еще двое воздержались.