Общество

Доброхоты из Петербурга убрали обломленные ураганом ветки в Тригорском парке

Сразу два отряда волонтеров прибыли в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в конце этой недели, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Это пушкинские доброхоты из Набережных Челнов и из Колпинского района северной столицы.

Отряд пушкинских доброхотов из Колпино. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Петербуржцы приступили к работе тотчас же после своего приезда, рассказала руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Татьяна Тимошина. Школьники приводили в порядок Тригорский парк — убирали ветки и сучья, обломанные пронесшимся над южными районами области ураганом. В этот же день ребята вместе с сопровождающими их взрослыми успели еще и побывать на экскурсии в Михайловском, а ближе к вечеру отправились на пляж. «Благо вода в реке за жаркий день успела основательно прогреться», - отметили в музее-заповеднике.

Тимошина также напомнила, что в 2020 году «Михайловское» не принимало добровольных помощников в силу сложившейся эпидемиологической обстановки, и рассказала о предварительных планах на доброхотский сезон-2021. По графику, имеющемуся на сегодняшний день, этим летом в музее планируют принять десять групп из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и поселка Языкова Ульяновской области — общей численностью порядка 250 человек. Не исключено, что имеющийся график будет дополняться и меняться.

Напомним, что у истоков волонтерского движения в Пушкиногорье стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор музея-заповедника С. С. Гейченко. Именно с его легкой руки паломников-добровольцев в Михайловском стали называть старинным русским словом «доброхоты», добавили в музее-заповеднике.