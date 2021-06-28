Общество

В Пскове распределили квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание

В Пскове распределили квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На заседании профильной межведомственной комиссии при администрации Псковской области рассмотрели 36 заявок-анкет иностранных граждан и лиц без гражданства о выделении квоты, принятых подразделениями по вопросам миграции 18,19 и 21 мая. По итогам заседания комиссия приняла решение о выделении 14 квот.

В настоящее время остаток квоты, выделенной для Псковской области, составляет 334, добавили в ведомстве.