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Общество

«Постскриптум»: Об итогах выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы и росте цен. ВИДЕО

12.07.2021 14:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 июля.

Ключевые темы выпуска:

  • итоги выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание
  • рост цен и перспектива возврата к госрегулированию цен на продукты первой необходимости
  • где обещанный прорыв от ПсковГУ?
Теги: #Цены #партии #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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