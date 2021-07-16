Общество

Социальный женский центр в Пскове посетил руководитель следственного управления

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня посетил с рабочим визитом Независимый социальный женский центр в Пскове, сотрудники которого предоставляют психологическую, юридическую и информационную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пострадавшим от домашнего насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

На встрече присутствовали сотрудники и руководитель центра – Елена Яблочкина, которая познакомила Петра Крупеню с работой ее коллектива, а также отдельно взятого направления, которое она возглавляет – кризисной службы.

Елена Яблочкина отметила, что работа центра в целом направлена на поддержку и сохранение семьи, но, прежде всего, учитываются интересы пострадавших. Так, если конфликт переходит в насилие, то к решению проблемы подключаются специалисты кризисной службы, которые оказывают всестороннюю комплексную помощь вплоть до предоставления пострадавшим убежища для временного пребывания.

«Мы все плывем в одной лодке и в одном направлении. В нашей работе важно не забывать о самых маленьких посетителях центра, которые в силу сложных жизненных ситуаций вынуждены вместе со своими мамами, пока им оказывается необходимая помощь, проживать в данном центре», - отметил Петр Крупеня, говоря о следователях и сотрудниках центра.

Следуя традиции помогать тем, кто особенно в этом нуждается, Петр Крупеня передал центру от следственного управления детскую песочницу с игрушками, которую установили в преддверии встречи.

Петр Крупеня и Елена Яблочкина договорились о дальнейшей совместной работе по защите прав и законных интересов пострадавших от насилия женщин и их детей.