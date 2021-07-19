Общество

Более 66 тысяч льготников в Псковской области должны определиться с формой получения соцпакета

Пенсионный фонд России продолжает прием заявлений от федеральных льготников, желающих изменить форму получения соцпакета с 1 января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Напомним, заявление можно подать до 1 октября через клиентские службы ПФР по предварительной записи, многофункциональные центры «Мои документы», а также через портал госуслуг и «Личный кабинет» на сайте ПФР (при подаче заявления через интернет личный визит в ПФР не требуется).

«Подавать заявление нужно только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг, - пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова. - Например, сейчас человек получает деньги, а с 1 января 2022 года хочет получать натуральные льготы. Если гражданин желает сохранить существующий порядок, заявление писать не нужно. Считаю, что к выбору между льготами и их денежным эквивалентом нужно подходить обдуманно, взвесив все «за» и «против».

Управляющий подчеркнула, что если гражданин отказывается от соцпакета (или его частей), то в течение всего года он не сможет изменить способ его получения. Между тем, сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин будет пользоваться услугами не в рамках их номинальной, установленной, стоимости, а в необходимом объеме.

В ПФР отметили, что более 66 тысяч жителей Псковской области являются федеральными льготниками. Денежный эквивалент соцпакета в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц, в том числе: