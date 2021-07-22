Общество

Псков отмечает 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

День освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 23 июля. В условиях распространения коронавирусной инфекции массовых праздничных мероприятий в городе не проводят. По случаю 77-й годовщины освобождения Пскова запланирована только церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Как сообщает calend.ru, первые упоминания о Пскове относят к 903 году. Хотя на Псковском городище, возвышенном мысе при слиянии рек Великой и Псковы, археологи обнаружили поселения, возраст которых превышает 2000 лет.

История Пскова неразрывно связана с именем княгини Ольги. Именно во время ее княжения Псков превратился в административный и торгово-ремесленный центр. Пограничное расположение Пскова позволяло ему долго сохранять независимость и от притязаний Новгорода, и от влияния Москвы.

Псковская крепость долгое время была западным форпостом русских земель. Ей приходилось отражать частые атаки литовских и польских князей, немецких и шведских рыцарей. Псковские дружины участвовали в Невской битве, Ледовом побоище, Раковорском сражении. Крепость была взята лишь единожды из-за предательства одного из бояр, который открыл ворота неприятелю.

В 1510 году Псков потерял независимость и вошел в состав Московской Руси. С 27 августа 1581 по 4 февраля 1582 года происходила героическая оборона Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Поражение армии Речи Посполитой под Псковом помогло России вернуть захваченные города и окончить Ливонскую войну в прежних границах.

В 1615 году началась осада Пскова войсками шведского короля Густава Адольфа. Несмотря на смутное время, в городе активизировалась торговля. С 15 века Псков – главный партнер купцов Ганзы. Объем торговых пошлин Пскова двукратно превышал новгородский и равнялся московскому.

После основания Санкт-Петербурга Псков утратил военное и торговое значение. В 19 веке в городе развивалась промышленность. В 1917 году Николай II в царском поезде, задержанном на станции Псков, подписал манифест об отречении от престола. В сентябре 1919 года в городе установили власть советов.

Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову было присвоено звание «Город воинской славы».

Современный Псков привлекает туристов большим числом памятников истории. Это Псковский кремль, Троицкий собор, Приказная палата, Вечевая площадь, Паганкины палаты, ансамбль Снетогорского монастыря. В Пскове сохранилось почти три десятка храмов.

В городе проживает более 209 тысяч человек (по состоянию на 2020 год).

В Пскове родился креститель Руси святой Владимир.

На известных печатях и эмблемах Пскова изображали хищного зверя. Порода зверя долгое время вызывала споры. Указом Екатерины II от 28 мая 1781 года хищный зверь определился окончательно, им стал барс. В 2010 году утвержден современный герб Пскова, основанный на историческом. Геральдическое описание (блазон) герба гласит: «В лазоревом поле вверху - выходящая вниз из серебряных облаков правая длань телесного цвета (десница Божия), внизу - идущий золотой барс с червленым языком, серебряными глазами, когтями и зубами с черными отметинами и с кистью на конце хвоста. Щит увенчан муниципальной короной достоинства установленного образца. Щитодержатели: обернувшиеся барсы (как в щите), увенчанные по плечам венцами святого Довмонта в виде серебряных, украшенных лазоревыми камнями, обручей о пяти видимых криновидных (в виде садовых лилий) зубцах, перемежаемых жемчужинами на малых зубцах, а вверху, между концами больших зубцов - серебряными же месяцами; барсы держат вдоль краев щита золотые мечи, обращенные вверх рукоятями, увенчанными малыми лапчатыми крестами; мечи вложены в лазоревые, украшенные серебром, ножны; подножие - золотое узорное. Девиз "Чести своей не отдам никому" начертан серебряными литерами по лазоревой ленте».

Муниципальная корона установленного образца для городского округа, являющегося центром субъекта Российской Федерации, - золотая башенная о пяти видимых зубцах, имеющая золотой лавровый венок; дополняющий корону обруч с самоцветами указывает на то, что в прошлом город был столицей княжества. Помещаемая за короной накрест пара серебряных мечей с золотыми эфесами указывает на принадлежащее городу Пскову Почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Флаг Пскова, который представляет собой голубое полотнище с соотношением ширины и длины - 2:3, повторяет композицию герба - в верхней части полотнища, вплотную к его краю - изображение руки (десницы Божией), выходящей из облаков, выполненное телесным и белым цветами, в нижней - изображение барса, выполненное желтым, черным, белым и красным цветами. Есть у Пскова и свой гимн.