Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях ко дню Крещения Руси

Псковские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню крещения Руси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Региональное управление Росгвардии посетил настоятель храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерей Алексей Воронюк. Священнослужитель рассказал росгвардейцам об истории праздника, о том, какой смысл имело Крещение для дальнейшего развития страны, а также о сокровенном смысле самого таинства.

В завершение встречи священнослужитель благословил личный состав на успешное выполнение задач по охране общественного порядка.