Общество

В Псковской области подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» определили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» лучшим признали город Остров. Лучшим округом в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» стал город Великие Луки. В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечения граждан к участию в местном самоуправлении в других формах» названы сразу два победителя — это Искровская волость Дновского района и Горайская волость Островского района. Лучшими в части укрепления межнационального мира, согласия и реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне стали города Псков и Великие Луки, городские поселения Дно, Печоры и Остров, а также сельское поселение Переслегинская волость Великолукского района.

Заявки этих муниципальных образований направят на федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Всего на участие в конкурсе подали 12 заявок от 8 муниципальных образований. Наиболее активными признаны город Великие Луки, заявившийся в 3 номинациях, город Остров и сельское поселение Переслегинская волость, которые участвовали в конкурсе одновременно в двух номинациях.