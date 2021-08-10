Общество

Профсоюз поздравил работников Новоизборского комбината

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил с Днем строителя членов профсоюза Новоизборского комбината нерудных материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«День строителя – это профессиональный праздник каменщиков, штукатуров, отделочников и всех тех, кто создает наши города и поселки. Мне особенно приятно поздравить работников АО "Новоизборский комбинат нерудных материалов", так как это важное предприятие для нашего региона», – отметил Игорь Иванов.

Он добавил, что поздравляет всех строителей и тех, кто сопричастен этому ремеслу.