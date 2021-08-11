Общество

Почта России запустила на своем сайте оплату доставки за счет получателя

Почта России запустила оплату доставки за счет получателя на сайте и в приложении для IOS. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель, Почта России запустила в марте. Раньше сервис работал только в мобильном приложении Почты на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на IOS и на сайте компании. В приложении Почты зарегистрировались более 7 миллионов человек, и из них 33% использует приложение на IOS. На сайт ежемесячно заходит 35 миллионов человек.

«Сайтом и мобильным приложением Почты России на IOS пользуется большая часть клиентов, поэтому мы очень рады, что сервис стал доступен на всех наших платформах. Отправка за счет получателей – это возможность физическим лицам и продавцам удобно и безопасно отправлять посылки. Благодаря этой услуге отправитель может быть полностью уверен, что покупатель заинтересован в товаре, а получатель — что ему отправят и доставят посылку», — отметил директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

Чаще всего новой услугой пользуются клиенты из сегмента отправлений между частными лицами — продавцы товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах с частными объявлениями (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

«Почта России предлагает удобную форму оплаты, в которой учтены все риски. Если по каким-либо причинам отправитель не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя», — подчеркнула заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Елена Васильева.

Воспользоваться услугой можно при оформлении заказа через мобильное приложение Почты России или на сайте pochta.ru. При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении Почты или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платеж и получает уведомление. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте.