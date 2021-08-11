Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота 32 тонны алкогольной продукции

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 32 т алкогольной продукции за 1 полугодие текущего года (за 1 полугодие 2020 года – 8 т), сообщается на сайте ведомства.

«По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъята из оборота 32 т алкогольной продукции (за 1 полугодие 2020 г. – 8 т)», - говорится в сообщении.

За 1 полугодие 2021 года Роспотребнадзор исследовал по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных более 49 тысяч проб алкогольной продукции.

По санитарно-химическим показателям проб, не отвечающих установленным требованиям, за 1 полугодие 2021 года – не обнаружено, по микробиологическим показателям 1,64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (за 1 полугодие 2020 года – 0,96%).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 1,19% проб не соответствовало заявленным требованиям (за 1 полугодие 2020 года – 1,23%).