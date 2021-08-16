Общество

Псковичи смогут узнать о подвигах фронтовых собак 19 августа

Московский музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

19 августа интернет-посетителей приглашают на виртуальные экскурсию, мастер-класс, аудиоспектакль и просмотр фильмов, посвященных подвигам четвероногих героев. С онлайн-программой можно ознакомиться на сайте музея.

Во время онлайн-экскурсии о фронтовых собаках интернет-посетители «пройдут» по диорамному комплексу музея. Гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны. Это и санитары, и минеры, и разведчики, и связисты, и истребители танков, и даже десантники.

«Мы привыкли делать йоркширским терьерам прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с 9-метровой высоты», - рассказала экскурсовод музея Победы Ксения Бабич.

Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев - количестве спасенных раненых, обезвреженных мин. Кроме того, посетители «познакомятся» с легендарной Диной - первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания, и с не менее знаменитым Мухтаром, участником парада Победы.

Для малышей организаторы подготовили аудиопостановку и мастер-класс. Спектакль «По следам фронтовой собаки» расскажет маленьким слушателям, как псы спасали раненых на поле боя, участвовали в рельсовой войне, помогали разведчикам, подрывали поезда, работали связистами и многое другое. Во время мастер-класса дети сделают из пластилина четвероногих героев и узнают об их подвигах в годы войны.

Интернет-зрители также увидят сериал «Собаки Победы», посвященный подвигам кинологов и собак во время войны. В каждой серии рассказывается об определенной профессии собак и ее особенностях, а еще о том, как в военное время на фронте собаки были вместе с солдатами, как они были верны и преданны человеку. Сериал «Собаки Победы» для глухих и слабослышащих посетителей адаптировала киностудия «Жираф».

Возрастная категория: онлайн-экскурсия, мастер-класс, аудиопостановка — 6+, сериал – 12+.

День фронтовой собаки празднуется по инициативе Музея Победы с 2017 года. Этот день посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу. Она выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Собака была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва.

В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».