Общество

Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области

Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Страховую пенсию в повышенном размере будут получать с августа пенсионеры, которые работали в 2020 году. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета (корректировки) размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 279 рублей (исходя из стоимости пенсионного коэффициента за 2020 год - 93 рубля). Напомним, что работающим пенсионерам с 2009 года нет необходимости приходить в территориальный орган ПФР, перерасчет производиться ежегодно в беззаявительном порядке.