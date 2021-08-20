Общество

Две псковские семьи получат сертификаты на приобретение жилья

Две семьи из Псковской области получат сертификаты на приобретение жилья в результате победы в первом региональном конкурсе «Многодетная семья года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Победителей единогласно определили на очередном заседании Совета по делам многодетных семей.

В номинации «Лучшая городская семья» признали семью Князьковых из Великих Лук, в номинации «Лучшая сельская семья» победила семья Брекиных из деревни Портянниково Псковского района. Обе семьи получат сертификаты на приобретение жилья.

При рассмотрении заявок участников учитывались такие критерии, как благодарственные письма и дипломы, поощрения с мест занятости, участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, активная гражданская позиция и здоровый образ жизни.

Конкурс «Многодетная семья года» проводился по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В 2021 году на эти цели в бюджете заложили 4,4 млн рублей. Призовые деньги конкурса можно расширить за счет средств федерального и регионального материнских капиталов, напомнили в пресс-службе.