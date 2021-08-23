Общество

Псковские юнармейцы почтили память бойцов Курской битвы

Юнармейцы и обучающиеся центра «Патриот» приняли участие в мероприятии, посвященном Дню воинской славы России - Дню Победы советских войск в Курской битве сегодня, 23 августа. Об этом региональное отделение «Юнармии» сообщило в социальной сети.

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии».

Во время мероприятия юнармейцы и обучающиеся Центра стояли в Почетном карауле. В памятном вечере приняли участие ветераны, представители общественной организации «Клуб генералов и адмиралов», а также военнослужащие.

Курская битва является важнейшей частью стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года. Битва продолжалась 50 дней. 23 августа — день разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве — является одним из дней воинской славы России, напомнили в региональном отделении «Юнармии».