Общество

Археологической экспедиции в Усвятах требуются сотрудники на раскопки

Двинско-Волховской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН требуются сотрудники на раскопки древнерусского летописного города Усвята на сентябрь. Об этом руководители археологической экспедиции сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Двинско-Волховская археологическая экспедиция ИИМК РАН.

Экспедиция работает по гранту Российского фонда фундаментальных исследований. Работы на раскопе начались 1 августа. Ориентировочное окончание исследования в Усвятском районе планируется 30 сентября.

Условия работы предполагают 7-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. Проживание в палаточном лагере.

«В этом году исполняется ровно 1000 лет с момента первого упоминания Усвята в письменных источниках! В планах “юбилейных” работ - раскопки древнего городища X-XI веков и участка жилой застройки в детинце XII-XIII веков. Несомненный интерес представляют изучение древнерусского храма, а также языческого и христианского некрополей», - пояснили организаторы экспедиции.

Узнать более подробную информацию можно в социальных сетях экспедиции.