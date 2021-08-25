Общество

Новые пользователи личного кабинета от «Псковэнергосбыта» получат подарок

Новым пользователям «Личного кабинета» от «Псковэнергосбыта» вручат подарок и скидку на билет в театр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Больше 30 тысяч жителей Псковской области оценили преимущества «Личного кабинета» от компании «Псковэнергосбыт». Число пользователей сервиса растет каждый день. Для тех, кто только собирается открыть «Личный кабинет», компания приготовила сюрпризы от партнеров новой акции «Личный-отличный! Осень-21».

В рамках акции граждане, которые откроют «Личный кабинет» с 23 августа по 23 сентября и оплатят в нем задолженность, смогут получить подарки от партнеров АО «Псковэнергосбыт» - сети магазинов «Мир красоты» в Пскове и Псковского академического театра драмы имени Пушкина.

Как стать участником акции «Личный – отличный! Осень 21»

Зарегистрироваться в «Личном кабинете физлица» на сайте fl.pskovenergosbit.ru с 23 августа по 23 сентября.

Привязать в нем один или несколько лицевых счетов по вашим объектам (квартира, дача, гараж, жилье детей или родителей и т. п.)

Оплатить задолженность в «Личном кабинете» с 23 августа по 23 сентября.

*Акция действительна для потребителей-физлиц, зарегистрированных в Пскове или в Псковском районе.

Какие подарки приготовили для участников партнеры акции**

В магазинах сети «Мир красоты» в Пскове участникам акции вручат подарок – мини-версию шампуня или бальзама для волос марки «Otium».

Кроме того, театр драмы имени Пушкина предоставляет для участников акции скидку 10% на определенные спектакли из репертуара при покупке билетов на сайте театра drampush.ru.

Как получить промокоды?

Уникальные промокоды от «Мира красоты» и театра драмы придут письмом на электронные адреса участников акции, выполнивших все три условия, обозначенные выше.

**Количество подарков и билетов по акционной скидке ограничено