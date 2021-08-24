Общество

«Человек умер не вовремя»: женщина пожаловалась на закрытый морг в Острове

Женщина пожаловалась на закрытый морг в Острове. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Фото: pixabay.com

«В городе Острове у меня умерла бабушка, инвалид 1934 года рождения. Вызвали скорую, констатировали смерть, потом вызвали полицию. Теперь надо делать вскрытие, но морг закрыт, отпуска же. Холодильники не работают, в каком состоянии там вообще хранится тело (вероятно, не одно), не известно. Хоронить без заключения СМЭ (судмедэкспертизы - ред.) нельзя. Специалист в отпуске с 11 до 28 августа. Как так вообще? Что делать?» - написала женщина.

По словам автора жалобы, ей предложили везти тело умершей на экспертизу в Псков. Денежные затраты на перевозку и экспертизу, по расчетам женщины, составят от 10 до 15 тысяч рублей. «Денег в такой ситуации надо и так немало, дополнительные расходы нам просто не потянуть. Похоронить на третий день и даже на четвертый не получается. Сколько будет длиться экспертиза в Пскове тоже никто не знает, так как очередь», - пояснила она.

Островичка также рассказала, что обращалась с данным вопросом в полицию. «В полиции нам сказали: "Что ж вы врача не вызывали каждый день?". А надо было, да? На протяжении года создавать дополнительную нагрузку врачам – им ведь и без того нечем заниматься», - написала автор жалобы.

«Это полнейший беспредел!» - выразилась женщина. Она подчеркнула, что, по ее мнению, в больнице должны быть подменные сотрудники, чтобы «не создавать ситуацию, когда человек "умер не вовремя"».

Редакция Псковской Ленты Новостей с соответствующим вопросом обратилась в Островскую межрайонную больницу. В учреждении подчеркнули, что морг не является подразделением больницы — это отдельное юридическое лицо, находящееся под руководством Пскова.

При этом в больнице подтвердили, что работник морга действительно находится в отпуске до 28 августа, а также разъяснили порядок направления тела на экспертизу. «Если человек умирает в больнице, мы (больница — ред.) его доставляем на экспертизу в Псков самостоятельно, если люди умирают на дому и если есть соответствующее постановление полиции, этим занимается полиция (доставляет тело на экспертизу — ред.), если постановления полиции нет, люди могут написать отказ и забрать тело без вскрытия. Это возможно в том случае, если человек долго болел, если он наблюдался в больнице и его видели», - пояснили в учреждении.

Ответственной за реагирование на жалобу жительницы Острова на сайте губернатора назначили главу областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко. Заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики регионального комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис также рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей о порядке направления тел на судебно-медицинскую экспертизу в Псковской области.