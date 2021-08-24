Домашнее насилие станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Домашнее насилие станет темой пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 августа.
На какие виды насилия чаще жалуются псковичи в полицию? Как избежать насилия, и какие советы может дать психолог?
Спикеры:
- начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков;
- заведующий отделением социально-психологической помощи областного центра семьи Татьяна Карпенко.
Начало в 11.00. Смотрите видеотрансляцию в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте», на YouTube-канале и на сайте Псковской Ленты Новостей.
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?