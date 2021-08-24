Общество

Домашнее насилие станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Домашнее насилие станет темой пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 августа.

На какие виды насилия чаще жалуются псковичи в полицию? Как избежать насилия, и какие советы может дать психолог?

Спикеры:

начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков;

заведующий отделением социально-психологической помощи областного центра семьи Татьяна Карпенко.

Начало в 11.00. Смотрите видеотрансляцию в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте», на YouTube-канале и на сайте Псковской Ленты Новостей.