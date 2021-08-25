Общество

Пресс-конференция «Домашнее насилие». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции «Домашнее насилие», которая состоялась в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 августа.

На какие виды насилия чаще жалуются псковичи в полицию? Как избежать насилия? Ответы на эти вопросы дали начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков и заведующая отделением социально-психологической помощи областного центра семьи Татьяна Карпенко.



