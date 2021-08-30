Общество

Первокурсники Псковского филиала академии УФСИН прошли полосу препятствий

Первокурсники Псковского филиала академии ФСИН России приняли участие в военно-патриотической эстафете «Зарница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Курсанты отрабатывали учебно-тактические, служебно-боевые задачи, направленные на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС, заметили в псковском филиале академии.

Команды первокурсников прошли десять контрольных точек, которые включали в себя задания по поиску мины, выполнение силовых и стрелковых упражнений, преодоление полосы препятствий и переправу раненого сотрудника.

Победителей военно-патриотического марафона «Служу России!», который в течение недели проходил в загородном учебном центре Псковского филиала академии, наградят на торжественном мероприятии, посвященному Дню знаний, 1 сентября.