Общество

Жириновский предложил оставить в школе только две оценки

В ходе дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в образовательную систему РФ. Так, например, по его мнению, ЕГЭ и ОГЭ следует отменить, а из оценок в школах оставить только две: «удовлетворительно» и «отлично».

Кроме того, Владимир Жириновский считает, что образовательные программы должны становиться разнообразнее и интереснее. Еще одна проблема, по мнению лидера ЛДПР, - это переполненные классы. Детям трудно вникнуть в тему урока, когда в классе 30 человек.



«К сожалению, у нас в области, и особенно в Пскове, не хватает школ, поэтому многим ученикам приходится учиться во вторую смену. Несмотря на открытие новой школы на дальнем Завеличье, не редкостью для областного центра являются переполненные классы, в которых учится по 30 и более учеников, - сказал депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Сергей Литвиненко. - В таких условиях учитель просто физически не может уделить внимание каждому, а у школьников пропадает желание учиться! Как в такой ситуации привить ребенку любовь к школе?»

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»