Общество

Как изменились настроения псковичей перед выборами, рассказала социолог

Как изменились настроения жителей Псковской области накануне выборов, рассказала социолог, кандидат социологических наук, научный руководитель исследовательского центра «Единение» Наталья Мельникова в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Если в феврале 2021 года об очагах социальной напряженности заявляли 29% опрошенных, то в августе - лишь 19% респондентов, рассказала гость студии со ссылкой на социологическое исследование, в котором приняли участие более 3,5 тысяч человек. «В рамках любых погрешностей это существенное снижение», - считает Наталья Мельникова.

Таким результатам поспособствовала адаптация к коронавирусу, лето и появившаяся надежда на улучшение ситуации после того, как некоторые люди привились, добавила Наталья Мельникова.