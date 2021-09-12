Общество

Почти 11 тысяч мигрантов получили прописку в Пскове

Почти 11 тысяч мигрантов зарегистрировали по месту жительства в Пскове за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по городу Пскову.

Сотрудники отдела по вопросам миграции за отчетный период 2021 года предоставили более 50 тысяч государственных услуг в сфере миграции. За это время зарегистрировали 10 861 гражданина по месту жительства, сняли с учета 9 931 человека, 4 790 — зарегистрировали по месту пребывания.

Во время оказания услуг и осуществления контрольно-надзорных функций сотрудники подразделения выявили 2026 административных правонарушений, 34 уголовно наказуемых деяния, добавили в ведомстве.