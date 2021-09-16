Общество

Невельчанин фиктивно прописал белоруса в своей квартире

Невельчанин фиктивно прописал гражданина Белоруссии в своей квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участковый невельского отделения полиции установил, что местный житель 1993 года рождения незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в доме на улице Луначарского, 31-летнего гражданина Белоруссии.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Сотрудники УМВД напоминают жителям региона о том, что за фиктивную прописку мигрантов российское законодательство предусматривает уголовную ответственность. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.