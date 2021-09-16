Общество

Более тысячи зараженных роз и гвоздик уничтожат в Псковской области

Более тысячи кенийских роз и голландских гвоздик будут уничтожены в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управление Россельхознадзора.

В минувшие выходные на складе хранения, расположенном в Псковской области, сотрудники управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 1010 срезов цветов, странами происхождения которых являются Эквадор, Кения и Нидерланды. Партии цветов переправлялись из Литвы в московские и псковские оптовые компании.

В ходе проверки инспекторы выявили в партиях роз и гвоздик живых насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом - западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в подкарантинной продукции живых имаго этого насекомого.

Зараженные цветы уничтожат.