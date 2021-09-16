Общество

Грузовик с говядиной сомнительного качества остановили на границе Псковской области

Тонну белорусской говядины сомнительного качества выявили на границе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с пограничниками на российско-белорусском участке границы РФ в деревне Лобок в Псковской области остановили грузовой автомобиль, который ехал из Республики Беларусь в Невель. Автомашина перевозила тонну говядины в четвертинах на кости.

В ходе проверки установлено, что транспортировка партии говядины осуществлялась без ветеринарных документов и маркировки (клейм), подтверждающих безопасность и происхождение мяса. Кроме того, при транспортировке не использовался холодильник, что является грубым нарушением.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости из Республики.

Сотрудники управления оформили акт возврата груза. Мясо вернули отправителю. По фактам выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.