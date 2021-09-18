Лицеисты из Изборска заняли второе место на теоретическом этапе «Президентских состязаний». Мероприятие проходило во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»
После предварительного раунда спортсмены из Изборского лицея, представляющие Псковскую область в зачете сельских школ, делили первое место с ребятами из Челябинской области. В финале изборяне уступили детям из Челябинской области и заняли второе место, набрав 30,5 очков.
В состав команды от Псковской области вошли Мария Навазова, Арина Гражданин, Ульяна Дежина, Тихон Постников, Никита Егоров, Максим Хотишев. Тренирует команду Эльвира Строителева.