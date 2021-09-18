Общество

Лицеисты из Изборска заняли второе место на теоретическом этапе «Президентских состязаний»

Лицеисты из Изборска заняли второе место на теоретическом этапе «Президентских состязаний». Мероприятие проходило во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

После предварительного раунда спортсмены из Изборского лицея, представляющие Псковскую область в зачете сельских школ, делили первое место с ребятами из Челябинской области. В финале изборяне уступили детям из Челябинской области и заняли второе место, набрав 30,5 очков.

В состав команды от Псковской области вошли Мария Навазова, Арина Гражданин, Ульяна Дежина, Тихон Постников, Никита Егоров, Максим Хотишев. Тренирует команду Эльвира Строителева.