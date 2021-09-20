Общество

Псковские врачи обсудили способы лечения менингококковой инфекции

Псковские врачи обсудили способы лечения менингококковой инфекции сегодня, 20 сентября, на семинаре в Псковской областной инфекционной больнице совместно с коллегами из великолукского филиала. Об этом руководство больницы сообщило в Instagram.

Докладчиком на еженедельном внутреннем научно-практическом семинаре на тему: «Менингококковая инфекция» выступила врач-педиатр Алина Корф.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм (гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококцемии с поражением различных органов и систем), пояснили в инфекционной больнице.

В большинстве развитых стран распространенность менингококковой инфекции составляет 1-3 случая на 100 тысяч населения и передается воздушно-капельным путем. Заболевание встречается у людей в любом возрасте, однако 70-80% случаев приходится на детей до трех лет. Наиболее подвержены развитию сверхострых форм инфекций дети первых трех лет, особенно первого года жизни.

Эпидемиологические подъемы заболеваемости происходят каждые 10-20 лет, что связано со сменой возбудителя и изменением иммунологической структуры населения (увеличение восприимчивой прослойки за счет родившихся детей, снижения иммунитета у взрослых). Также имеют место сезонные подъемы заболеваемости весной, хотя больные этой инфекцией регистрируются в течение всего года.

В ходе семинара специалисты инфекционного учреждения рассмотрели актуальные вопросы диагностики и лечения менингококковой инфекции, клинические случаи заболевания, имевшие место в недавней практике врача Алины Корф в детском корпусе, а также способы профилактики заболевания.

«Мы точно можем сказать, что проведённый научно-практический семинар крайне важен для работы нашего медицинского учреждения. Подобные конференции повышают профессионализм специалистов, ведь это не только лекционный материал, но и обсуждение, демонстрация и обмен научными и практическими знаниями!» - отметили в больнице.