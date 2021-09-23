Общество

До конца сентября на Запсковье будет работать мобильный пункт вакцинации

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (государственный номер В 862 КР 60). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Привиться в мобильном ФАПе можно будет с 24 по 30 сентября с 10.00 до 15.00, а также в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 14.00. Вакцинация будет проходить на территории гипермаркета «Магнит» на улице Труда, 37а.

Прививки проводятся бесплатно. «Вакцинация обеспечивает надежную защиту! Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!» - обратились к псковичам в городской поликлинике.

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В учреждении также сообщили о возможности организации прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42. Телефон «горячей линии»: 299-028.